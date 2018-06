MP não vê crime em vendas fora da insolvência

É um imbróglio, que prejudicou várias pessoas e beneficiou outras, mas o Ministério Público (MP), no âmbito de um processo-crime, não conseguiu encontrar elementos suficientes para acusar o principal responsável pelos factos, um administrador de insolvência (AI), pela prática de vários crimes. Por isso, em Maio deste ano, o MP decidiu-se pelo arquivamento.

Este é o caso concreto de um Administrador de Insolvência, que foi nomeado para um processo de insolvência de pessoa singular, em 2009. Na altura, foi considerada fortemente indicada a inexistência de bens da devedora, pelo que o processo deveria ter sido encerrado e exonerada a dívida. Mas o AI descobriu que a devedora tinha um automóvel e identificou vários outros bens, que pertenciam a pessoas com quem a devedora se havia relacionado (imóvel adquirido com crédito da CGD; um prédio rústico pertencente aos pais de um ex-companheiro e o recheio da casa morada de família da insolvente). Ora, o AI decidiu vender esses bens, à margem do processo de insolvência, o que conseguiu, e ‘locupletar-se’ (enriquecer) com o valor alcançado. A expressão ‘locupletar-se’ é a utilizada pelo MP, num processo que não o processo-crime já referido.

Nesse outro processo, é o próprio MP que descreve com pormenor como agiu o AI, fala em factos graves, inanidades (futilidades, coisas sem importância), actos delituosos, burla agravada, e fortemente indiciadas a participação económica, peculato, falsificação de documentos, apropriação de quantias... Mas, no processo-crime (1237/13.8TAFUN) o MP não conseguiu reunir indícios e provas suficientes de crimes que investigou à acção do AI. Os crimes investigados e arquivados foram os de usurpação de funções, prevaricação, peculato, participação económica em negócio, burla qualificada. Como não o conseguiu, tomou, como referido, a decisão de arquivamento.

Um sentido decisório, que, ainda assim, manteve expressões muito críticas à conduta do AI, como são exemplo: ligeireza inacreditável, para dizer pouco...; contra direito instituído; pouco trabalho para justificação de 50 mil euros (valores pagos a advogados que alegadamente terão ajudado nas vendas dos bens); explicações muito pouco credíveis; não há como demonstrar a forma astuciosa...

Com ou sem crimes, quem tem tido muitos problemas são as pessoas que, que boa-fé, como reconheceu o tribunal noutros processos, foram as pessoas que compraram os bens, uma vez que, entretanto, as vendas foram declaradas nulas, havendo perda de dinheiro e de bens.

O DIÁRIO tem conhecimento de que, em pelo menos mais um caso, o AI realizou vendas fora do processo de insolvência, situação que também se encontra pendente.

Temos, igualmente, conhecimento de que algumas das pessoas, que se consideram muito lesadas pelas práticas do AI, não conseguem compreender a decisão de arquivamento por parte do MP.

Além de implicações de natureza criminal, o AI está sujeito às de foro disciplinar. Estas competem à Comissão de Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça (CAAJ), que, além dos Administradores de insolvência, acompanham os agentes de execução.

O DIÁRIO sabe que, no âmbito do processo disciplinar ao referido AI (em qualquer caso, para haver a aplicação de uma medida preventiva ou sancionatória tem sempre de haver um processo disciplinar), a pessoa em causa terá admitido os factos, chorado de arrependimento e atribuído as causas da sua conduta a questões ligadas a jogo.

Na listagem oficial de administradores de insolvência, com data do passado dia 14, o AI em causa é dado como ‘activo’.

Madeira desperta interesse de 210 dos 346 administradores

Quando uma pessoa singular ou colectiva não consegue fazer face aos compromissos resultantes das suas dívidas entra em estado de insolvência. Nesses casos, a própria ou terceiros pode solicitar ao tribunal que a declare insolvente. Quando isso acontece, é nomeado um administrador de insolvência, que passa a, como o nome sugere, ter poderes para administrar os bens da pessoa insolvente. Esses poderes são alargados e, por, em vários casos, envolverem somas de dinheiro avultadas, originam condutas menos próprias. Tais condutas acabam na alçada disciplinar da referida Comissão de Acompanhamento (CAAJ) e/ou na alçada do sistema judicial.

De acordo com a já referida listagem oficial dos Administradores de Insolvência, neste momento existem 346 pessoas habilitadas a desempenhar tais funções. Estão distribuídas pelas várias comarcas e, todas elas, podem exercer em mais do que uma. Na Madeira, estão ‘inscritos’ 210 administradores.

Dos 346 do País, nove estão suspensos. Desses, seis por decisão cautelar da CAAJ e três por imposição de tribunais. Nos casos em que a decisão coube à CAAJ, a suspensão foi abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 22/2013 de 26 de Fevereiro - Estatuto do Administrador Judicial: “Suspender preventivamente o administrador judicial contra o qual tenha sido instaurado processo disciplinar ou contraordenacional, até à decisão dos referidos processos, a fim de prevenir a ocorrência de factos ilícitos”.

Dos nove casos de administradores judiciais suspensos de funções, seis estão também na comarca da Madeira. No início deste mês, chegou a ser anunciado um outro caso, mas a medida preventiva de suspensão adoptada pela CAAJ foi suspensa porque o administrador de insolvência em causa recorreu, através de previdência cautelar, ao Tribunal Administrativo.

46 agentes de execução banidos definitivamente da actividade

Além dos administradores de insolvência, os agentes de execução estão sob a alçada disciplinar da CAAJ. O agente de execução, em linguagem corrente, pode ser considerado um cobrador de dívidas, no âmbito de processos judicias ou de natureza similar.

Os dados oficiais desta entidade dão conta de que, de 2012 à actualidade, 46 agentes de execução foram banidos definitivamente da actividade, alguns deles com a pena assessoria de perda de honorários e restituição de quantias.

Além dos 46 banidos, neste momento existem 14 com suspensão de actividade decidida e outros 37 com suspensão cautelar da actividade, tudo decidido pela CAAJ. Juntam-se-lhes outros três agentes de execução, que também têm a actividade suspensa cautelarmente ou com bloqueio de contas-clientes, mas por decisões de tribunais.

No total, entre excluídos da actividade e suspensão por várias razões, estão 100 agentes de execução.