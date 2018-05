Mozos e ‘Ramiro’ em dupla

O Encontro com o Cinema desta noite no Centro Cultural John Dos Passos na Ponta do Sol é também um encontro com o realizador Manuel Mozos, na Madeira para apresentar e falar com o público sobre o seu filme ‘Ramiro’, lançado no ano passado. A sessão coemça como habitualmente pelas 21h30.

A iniciativa conjunta da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Direcção Regional de Cultura, Associação Travessias Culturais e Estalagem da Ponta do Sol tem por divulgar o chamado cinema independente também na Região. A par da exibição de filmes que habitualmente não entram nos curcuitos comerciais, Pedro Clode, programador do Encontro com o Cinema procura ir mais longe, promovendo com a ajuda das entidades parceiras conversas com alguns realizadores. A vinda de Manuel Mozos na sexta-feira é um destes filmes/eventos. Por lá já passaram os produtores Pedro Borges (Midas Filmes) e Américo Santos (Nitrato Filmes); a realizadora Catarina Mourão (com o premiado documentário ‘A toca do Lobo’) e, mais recentemente, o também galardoado realizador Sérgio Tréfaut com ‘Treblinka’, destaca Pedro Clode.

‘Ramiro’ é o protagonista do filme, um alfarrabista que, depois de escrever um livro que se tornou um êxito, entrou em crise de inspiração e vive entre a sua loja, os copos com os amigos e três mulheres, que de diferentes formas rompem a monotomia da sua vida. Com António Mortágua, Fernanda Neves, Madalena Almeida e Sofia Marques. P.H.