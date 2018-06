Movimento surge para “salvar o Norte da Madeira”

É quase um grito de ‘socorro’ aquele que Pedro Sousa lançou através da plataforma digital de Petição Pública. Este cidadão registou “salve o Norte da Madeira”, exortando aos diversos órgãos de soberania, entre os quais o presidente da Assembleia da República, o presidente da Republica, ainda o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Governo Regional e, finalmente aos presidentes da Câmara de Santana, do Porto Moniz e de São Vicente, que procedam ao resgate urgente das localidades.

O documento fala de uma “dura realidade”, de potencialidades, mas também de fragilidades e de “estratégias falidas”. “É, pois, contra a morte do Norte da Madeira e pelos sinais evidentes, apelamos que os poderes responsáveis e democráticos, revejam uma situação danosa para as suas populações e demais recursos”, justifica o autor do movimento.

“Queremos mais distribuição da riqueza, criada nas áreas e nos mercados mais sustentáveis na Madeira, para o Norte da Madeira e não sermos tidos como madeirenses de segunda”, lê-se, acrescentando que a Região reivindica o principio da continuidade territorial, tal e qual os nortenhos querem “um principio de continuidade regional para o Norte da Madeira (...) para que possamos recuperar ou travar este êxodo rural, desertificação, isolamento e redução drástica na densidade populacional”.

As estratégias falidas

Considera que tem sido através de “estratégias ineficazes e descontextualizadas, achando que irá surgir no Norte da Madeira um milagre demográfico, sem qualquer intervenção financeira, estratégica, económica e política, caindo no populismo polÍtico e na manipulação das massas, através de treino oratório, da seita partidária, da inércia e cumplicidade do poder politico e económico, anos a fio, justificando a condenação e a morte do norte da madeira”.

A dura realidade

Considera que os “efeitos da morte anunciada e silenciosa do Norte são conhecidos e usados como bandeira pelos vários quadrantes sociais, políticos e culturais português, retirados das mais variadas comunicações sociais”, observa, lembrando exemplos como o “êxodo rural, a desertificação dos espaços, o envelhecimento das comunidades, a baixa densidade populacional, o emprego precário ou o desemprego, como constrangimentos que pontificam nesta costa.

Fórmula mágica ineficaz

Revela que tem vindo a assistir respostas a estes efeitos de uma “fórmula mágica utilizada pelos poderes locais, regionais e nacionais, que não têm surtido qualquer efeito bloqueador”.

As mesmas entidades locais, regionais e nacionais “têm trabalhado em piloto automático, minimizando temporariamente e parcialmente em alguns casos e atenuando silenciosamente noutros casos, tratado o efeito destas consequências e não as causas dos mesmos”, afirma novamente num tom crítico, recordando que o “aumento das actividades aos idosos, o pagamento das despesas escolares às crianças locais, têm sido soluções praticamente iguais, aplicadas nos três concelhos.

Mas nem tudo é desgraça. No Norte da Madeira “possuímos mais de 70% da agua regional, proporcionando agua cristalina e deliciosa aos madeirenses e visitantes”, além dos mais belíssimos cartazes naturais e montras de paisagens únicas “são do norte da Madeira”.