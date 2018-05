Motocross regressa à Fajã da Ovelha com competição a 20 de Maio

É já no próximo dia 20 de Maio que a freguesia da Fajã da Ovelha recebe a II Prova do Campeonato Regional de Motocross Coral Sem Álcool, prova que no ano passado contou com a presença de 21 pilotos, um recorde da competição. Este ano a organização Team CDR Prazeres/Bar Formiga, estima ultrapassar a última lista de inscritos e até já conta com a presença do piloto açoriano João Ponte, que vem de propósito à Região com um objectivo de lutar pelo lugar mais alto do pódio.

Outra grande novidade é a atribuição de um prémio monetário ao ‘hole shot’ para o piloto que chegar à frente na primeira curva. Segundo a organização é algo que já se faz lá fora mas que na Madeira será a primeira vez.

Ao DIÁRIO, Ricardo Andrade, director de prova, mostra a sua confiança, acreditando que este será mais um evento de sucesso até por estar diante de um traçado que todos os pilotos apreciam. “A opinião tem sido unânime, esta é uma pista espectacular e muito bem situada: fácil acesso, pois está no centro da freguesia, e o nosso objectivo é receber todos os pilotos e amantes da modalidade de forma acolhedora”.

Anuncia que serão efectuadas alterações, nomeadamente no melhoramento e criação de novos saltos, o que trará, na sua opinião, “maior espectáculo e adrenalina ao evento”, adianta o organizador que aproveita para explicar o figurino da prova.

As inscrições ainda estão abertas até às 17 horas do dia 16 de Maio e a organização garante que a animação não vai faltar: “Tentaremos bater mais um recorde, tanto de pilotos como de público”, almeja, lembrando que existirão as tradicionais barracas de comes e bebes.

A prova tem início às 13 horas com abertura dos treinos e as mangas oficiais têm início pelas 15 horas e 16h15.