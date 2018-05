Um rapaz de 23 anos ficou ferido, ontem à tarde, quando a mota em que seguia colidiu com um automóvel, no acesso à via rápida, em Santo António. O motociclista foi projectado com a violência do embate e caiu ao solo, sofrendo escoriações. Queixava-se de dores num braço, numa perna e na zona torácica e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Quanto aos ocupantes do automóvel, aparentemente não sofreram ferimentos. A.F.