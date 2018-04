Mota furtada em Santa Cruz

Uma mota foi furtada nos últimos dias, quando estava parada num parque de estacionamento descoberto, num edifício localizado nas imediações da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Os assaltantes levaram também os documentos da motorizada e um capacete que estava guardado na mala da viatura.

A dona da mota referiu ao DIÁRIO que estacionou o veículo naquele sítio na passada sexta-feira mas que só se apercebeu do furto na última terça-feira quando se dirigiu ao local para ir buscá-la e encontrou o estacionamento vazio. Diz ter percorrido as imediações para tentar encontrá-la mas que, pelo menos até ao final da tarde de ontem, ninguém sabia do seu paradeiro.

A lesada participou o furto à Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santa Cruz e pede a quem tenha alguma informação sobre esta mota, uma ‘Yamaha’ com a matrícula 42-HE-62, que contacte as autoridades.

As motas andam na mira dos ladrões. No último fim-de-semana pelo menos três motas foram vandalizadas num condomínio fechado, na Rua Padre Pita Ferreira, em Câmara de Lobos. Além disso, no Caminho Velho do Ribeiro Real, no mesmo concelho, uma moto 4 foi furtada de uma garagem descoberta.