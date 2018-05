‘Mostra o Que Vales’ escolhe mais oito semifinalistas

O La Vie volta novamente a se vestir a preceito para receber, este sábado, a partir das 19 horas, mais uma eliminatória, onde irão ser escolhidos oito dos doze concorrentes que irão subir ao palco nesta noite para lutar por um lugar na semifinal do concurso ‘Mostra o Que Vales’. Uma iniciativa que tem sido uma constante naquele centro comercial da baixa citadina do Funchal, que tem conquistado cada vez mais público, dando assim um outro brilho àquele espaço. Tanto que tem havido sempre “casa cheia”.

“Nós temos vindo a notar que as eliminatórias têm conquistado cada vez mais pessoas que vão de propósito ao centro comercial para assistir ao concurso. Além disso, existem outras que são apanhadas de surpresa e aproveitam que estão no La Vie para ver o ‘Mostra o Que Vales’. Em termos de ‘feedback’, as pessoas têm dito que esta é uma excelente iniciativa, porque dá a conhecer os talentos da Região, sendo uma forma de poderem mostrar o que valem”, disse Josefina Freitas, responsável pelo projecto.

Este sábado, o evento irá ser abrilhantado com a presença de personalidades da Região, como Micaela Abreu e Pedro Garcia. Algo que tem sido um ‘habitué’ nas eliminatórias, dando assim a oportunidade de as pessoas contactarem de perto com artistas que, em ambos os casos, brilharam em concursos nacionais. Recorde-se que, em 2016, Micaela Abreu foi a grande vencedora do programa da RTP-1 ‘Got Talent Portugal’ e Pedro Garcia participou, em 2014, no ‘The Voice Portugal’, também da RTP-1, mas não chegou a trazer o troféu para a Madeira, isto apesar de ser um dos concorrentes mais elogiados pelo júri, constituído, na altura, por Mickael Carreira, Marisa Liz, Anselmo Ralph e Rui Reininho.

O artista irá actuar nesta eliminatória, mas também fará parte dos elementos do júri, juntamente com Micaela Abreu e Leonor Mena, que é um membro fixo.

“O ‘Mostra o Que Vales’ não é só dar palco aos novos talentos, mas também valorizar os que já são conhecidos na Madeira. Nós já tivemos actuações da Micaela Abreu e do Diogo Garcia e agora vamos ter o Pedro Garcia que vai actuar na eliminatória deste sábado”, afirmou.

Segunda edição a caminho

Josefina Freitas revelou que o concurso irá continuar no tempo, até porque a ideia é fazer com que as pessoas mostrem os seus talentos em outras áreas sem ser na música, nomeadamente no canto.

“O ‘Mostra o Que Vales’ foi criado para ter uma abrangência que, a longo prazo, vá também ao encontro das outras artes. E, por isso, uma segunda edição poderá não ser só ‘Damos Voz ao Teu Talento’, que é o actual ‘slogan’, mas sim ‘Damos Voz a Vários dos Teus Talentos’, havendo assim uma fusão de artes, como o canto, a dança e o teatro”, afirmou.

Refira-se que as semifinais realizam-se, nos dias 9 e 23 de Junho, pelas 19 horas, e a grande final da primeira edição do concurso acontece, no dia 14 de Julho, às 21 horas, no Centro Comercial La Vie.