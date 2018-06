‘Mostra o Que Vales’ entra na recta final

O concurso de talentos promovido pelo centro comercial La Vie entra hoje na recta final. O evento, que “tem superado expectativas a todos os níveis” de acordo com a organização, monta hoje o palco para os 12 primeiros concorrentes apurados.

Das três eliminatórias realizadas até ao momento foram apurados 24 concorrentes que se destacaram pelo seu timbre, técnica vocal, presença em palco e ainda a sua originalidade. Critérios avaliados pela equipa de jurados composta por artistas madeirenses.

Nesta primeira meia-final o júri será composto por três elementos sendo eles a professora Leonor Mena, elemento fixo, Micaela Abreu, vencedora do concurso de talentos ‘Got Talent Portugal’, em 2016, e uma das mais jovens promessas musicais da Madeira, e ainda Miguel Pires, voz irreconhecível marcada pelo seu talento e experiência.

O madeirense Miguel Pires irá mesmo animar e ‘apaixonar’ os espectadores do ‘Mostra o Que Vales’, no final das actuações, encerrando o evento com um concerto ao vivo e a cores.

As vozes que irão ecoar pela superfície comercial do Funchal serão a de Ana Rita Nunes, Beatriz Caboz, Beatriz Martinho, Sara Gaspar, Carolina Lopes de Freitas, Daniela Matias, Emma Barradas, Laura Rodrigues, Margarida Maia Lopes, Júlia Rodrigues, Laura Fernandes Silva e Laura Freitas Telo.

A grande final acontecerá no La Vie, no dia 14 de Julho, já com os 12 finalistas apurados a actuar em conjunto com uma banda. O grande vencedor desta iniciativa levará para casa um prémio monetário de dois mil euros.