‘Mostra o Que Vales’ embala hoje o La Vie

É já hoje, pelas 19 horas, que decorre a segunda eliminatória do concurso de talentos ‘Mostra o Que Vales’, uma iniciativa que se realiza no centro comercial La Vie e que reúne os jovens com as melhores vozes da Região.

Após o sucesso da primeira eliminatória, na qual oito jovens madeirenses passaram à segunda fase do concurso, neste caso em específico Bruna Pereira, Carolina Lopes, Daniela Matias, Jennifer Escórcio, Júlia Ochoa, Laura Duarte, Matias Sousa, e Romeu Mota, sobem agora ao palco do La Vie mais 12 vozes promissoras, provenientes de toda a Região, a fim de evidenciar se têm o que é necessário para entrar no restrito lote dos semifinalistas.

Nesse sentido, e à semelhança do que ocorreu no dia 28 de Abril, serão apurados oitos candidatos que passarão às semifinais, a ter lugar no La Vie, às 19 horas, nos dias 9 e 23 de Junho.

No painel de jurados desta segunda eliminatória estará novamente Leonor Mena, acompanhada pelos artistas regionais Pedro Garcia e Tiago Silva.

Para além das 12 vozes a concurso, estará reservada uma actuação de Micaela Abreu, que subirá ao palco para servir de inspiração a todos os jovens talentos da Madeira. Recorde-se que a cantora madeirense foi a grande vencedora do ‘Got Talent Portugal’, em 2016.

As eliminatórias do ‘Mostra o Que Vales’ prosseguem no dia 26 de Maio, data em que se completará o grupo de 24 candidatos que marcarão presença nas semifinais.

A grande final acontecerá igualmente no La Vie, no dia 14 de Julho, com 12 finalistas a actuar em conjunto com uma banda ao vivo. O grande vencedor desta iniciativa receberá um prémio de dois mil euros.