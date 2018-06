Mortalidade neonatal acima da média

Taxa de mortalidade neonatal na RAM, em 2017, está muito acima da média nacional (1,8), tendo a Região registado 3,1 óbitos de crianças com menos de 28 dias por cada 1.000 nados-vivos. Nos últimos oito anos (2010-2017), em metade desse período, foi na Madeira que se registaram as taxas mais altas, seguida dos Açores, em três anos, e do Norte (1). Em 2012 foi o único ano em que a taxa de mortalidade neonatal nestas duas ilhas foi a mais baixa do país.

Estes dados estão disponíveis no mais recente estudo ‘Objectivos de Desenvolvimento Sustentável’ (ODS) da Agenda 2030, publicado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e que aponta 17 áreas genéricas de análise. São estes: Erradicar a pobreza; Erradicar a fome; Saúde de qualidade; Educação de qualidade; Igualdade de género; Água potável e saneamento; Energias renováveis e acessíveis; Trabalho digno e crescimento Económico; Indústria, inovação e infraestruturas; Reduzir as desigualdades; Cidades e comunidades sustentáveis; Produção e consumo sustentáveis; Ação climática; Proteger a vida marinha; Proteger a vida terrestre; Paz, justiça e instituições eficazes; e Parcerias para a implementação dos objetivos.

E como está Portugal e, mais concretamente, a Madeira nestes objectivos. Em 2017, a 13 anos da meta, claramente há vários indicadores em que há melhorias a fazer, embora fique claro que noutros aspectos (com dados de anos anteriores e, por isso, não actualizados) já se atingiu patamares acima do desejado.

Água potável

“Em 2016, 96,2% dos alojamentos no Continente (95,1% em 2011) e 99,3% da população da Região Autónoma da Madeira (meta nacional de 95% para 2020) estavam servidos com sistema público de abastecimento de água. Ou seja, a RAM está bem servida do ‘bem mais precioso’ e, embora não seja um dado adquirido, sobretudo pelas preocupações futuras de ainda maior escassez global, para já é um objectivo plenamente satisfeito. Regionalmente, a análise per capita coloca a Madeira, com média de 270,5 litros/hab/ano), como a segunda região (atrás do Algarve) mais consumidora de água, o que é essencialmente justificado pela pressão exercida pela actividade turística. A Região tem as águas mais seguras para consumo (99,94%).

Energias renováveis

“O contributo da energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia aumentou de 24,2% em 2010 para 28,5% em 2016” em Portugal. Na Madeira, os dados mais recentes apontam que o recurso a fonte térmica tenha diminuído de 61% no 1.º trimestre de 2017 para 58,7% no 1.º trimestre de 2018, embora no balanço anual tenha passado de 70,1% em 2016 para 72% em 2017, o que significa que o uso da energia renovável no consumo representou 41,3% nos primeiros meses deste ano, mas apenas 28% em todo o ano passado. Mas há perspectivas de aumento com os projectos em andamento nas áreas hídrica e eólica. O futuro, neste particular, parece promissor.

Saúde de qualidade

“A Região Autónoma da Madeira (com 5,1 óbitos com menos de 5 anos por mil nados-vivos), o Alentejo (com 4) e a Área Metropolitana de Lisboa (com 3,9) registaram os valores mais elevados em 2017”. A média nacional é de 3,2.