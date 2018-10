Morreu Roelof Frederik (PiK) Botha, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul e um assumido amigo da comunidade madeirense radicada naquele país. Essa ligação aos madeirenses foi sentida por diversas vezes, nomeadamente durante as visitas que efectuou à Madeira em 1986 e, já sem responsabilidades oficiais, em 1998. Em 1987 participou no Conselho Permanente das Comunidades...