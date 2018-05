Morreu o juiz Ferreira Neto

Morreu ontem, em Lisboa, aos 76 anos, o juiz jubilado António Ferreira Neto que, durante mais de duas décadas, esteve nos tribunais do Funchal. Natural da Fajã da Ovelha, na Calheta, terminou uma carreira de 36 anos em 2004, no Tribunal da Relação.

Ferreira Neto foi juiz em vários processos importantes, nas décadas de 1980 e 1990. Depois de jubilado foi nomeado Alto Comissário Nacional para os Refugiados e, mais tarde, juiz do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Madeira. A direcção da Misericórdia da Calheta foi a última função que desempenhou. Em Janeiro de 2014, em entrevista do DIÁRIO, reconheceu que os cerca de 20 anos que passou na Madeira, na sua terra, tinham sido “a parte mais importante” da sua profissão. Era contrário à passagem da Madeira a uma única comarca. Chegou a ser apontado como uma possibilidade forte para Representante da República. Em Janeiro de 2017, na inauguração das obras de remodelação do Tribunal Judicial do Funchal, foi dado o seu nome a uma sala de audiências. Ferreira Neto morreu vítima de doença prolongada. As cerimónias fúnebres realizam-se sábado, em Lisboa, a partir das 10h30. À sua família, o DIÁRIO endereça sentidas condolências.