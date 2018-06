Morrer pode custar “valores obscenos e vergonhosos”

O vereador do PS em Câmara de Lobos fez contas ao negócio da morte que é praticado pela autarquia e chegou à conclusão que o ‘seu’ município é o mais caro para morrer. Tão caro que os valores praticados nalguns serviços quase duplicam e noutros mais do que quadruplicam o valor médio cobrado no país.

Avança por isso com uma proposta de deliberação para desonerar as taxas cobradas nos cemitérios municipais do Concelho de Câmara de Lobos, entregue na reunião de ontem.

A sobrevivência deste projecto socialista está agora dependente da decisão (votação) a ser tomada na próxima reunião de Câmara. Se não for ‘enterrado’ pela restante vereação, avança para análise, discussão e votação em sede de Assembleia Municipal de Câmara de Lobos.

Para fundamentar a proposta, o socialista baseou-se num estudo publicado no final do ano passado pela DGAL sobre Taxas Municipais. Dos 277 municípios que reportaram informação, a evidência que despertou particular atenção ao autarca na oposição foi a existência de um intervalo muito grande de valores praticados, quer para inumações, exumações ou transladações.

A discrepância de valores nestes serviços é de tal modo que em municípios de média dimensão, os valores mínimo e máximo praticados, por exemplo, para inumações em sepultura perpétua, custam 10,89 euros em Trancoso e 1.301,74 euros em Câmara de Lobos. O estudo refere porém que a maioria dos municípios pratica valores próximos dos valores mínimos, que no caso de sepultura perpétua é de 82,09 euros.

Transportando esta análise para um quadro regional, onde os municípios de Santa Cruz e Porto Moniz ficaram de fora do presente estudo, Amândio Silva chegou à conclusão que o valor médio cobrado é de 250,44 euros, ou seja, “o município de Câmara de Lobos cobra mais 1.041,40 euros por cada inumação em sepultura perpétua, isto é, mais 81%”, conclui.

Apurou ainda que a taxa de ocupação de ossários municipais, apesar de variar muito de município para município, vai desde os 5,00 euros, em Albufeira aos 3.253,69 euros em Câmara de Lobos, sendo o seu valor médio 317,20 euros.

Outro exercício de contabilidade que Amândio fez foi transportar esta análise para o quadro regional. Chegou à conclusão que o valor médio cobrado é de 439,30 euros, ou seja, “o município de Câmara de Lobos cobra mais 2.814,39 euros por cada ocupação de ossários municipais com carácter perpétuo, isto é, mais 86%”, denuncia. Outra desigualdade gritante diz ser a concessão de terrenos para sepultura perpétua, “cujo valor médio é de 1.921,07 euros, sendo que Câmara de Lobos cobra mais 1.332,62 euros, isto é, mais 41%”.

PS contra “valores obscenos

e vergonhosos”

É com base no estudo destes dois indicadores que o vereador do PS no Município de Câmara de Lobos avança com proposta para suavizar os custos da morte. Além de um novo regulamento Municipal de Taxas, propõe que a fundamentação económica financeira para o valor das taxas no Regulamento dos Cemitérios Municipais esteja de acordo com os custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens, “visto que estamos em muitos casos perante valores obscenos, vergonhosos, aliás, únicos a nível nacional”, critica.

Propõe ainda “que se tenha em consideração o índice de poder concelhio como referência para o cálculo da tabela de taxas a aplicar” e “que toda e qualquer análise económica e financeira seja feita tendo sempre em atenção o facto de se tratar de uma questão sensível e que está relacionada com o luto das pessoas, o qual deve, em todas as circunstâncias, ser respeitado”, refere a proposta.

Por último, Amândio Silva faz ainda alusão ao ranking dos Municípios Portugueses que aponta Câmara de Lobos como o segundo melhor concelho da Região para se viver. “Paradoxalmente, é um dos municípios onde ‘é mais caro morrer’”, conclui.