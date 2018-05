‘Morcegos’ vão voltar aos céus da Madeira

Os céus da Madeira vão voltar a sobrevoados por ‘homens-pássaro’ entre os dias 23 (quarta-feira) e 26 de Maio (sábado), no âmbito do festival de ‘base jump’, intitulado ‘Mad’AIR’.

Promovido pela Associação Desportiva do Porto da Cruz, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, Ribeira Brava, Calheta e Funchal, Junta de Freguesia do Porto da Cruz, JP Kam Profissional Wingsuiter Basejumper, e Peter Bloker, responsável pela empresa Pedro Verticalo Adventure, neste evento participarão 14 destemidos aventureiros, de várias partes do mundo, que vão saltar com fato de asa, mais conhecido por wingsuit, do cimo de alguns pontos mais altos da Madeira.

Da Penha d’Águia (Porto da Cruz), Cabo Girão (Câmara de Lobos), Eira do Serrado (Curral das Freiras), Ponte dos Moinhos (Prazeres), Fajã dos Padres (Ribeira Brava) e Ponte dos Socorridos e Ribeira de João Gomes (Funchal) são os pontos específicos dos saltos, com ênfase natural para JP de Kam, que é também duplo de cinema, e que vai saltar de macacão com asas, usado por pára-quedistas para voos de alta performance.

Depois do sucesso alcançado o ano passado e os elogios feitos às condições que a Madeira oferece para a prática deste desporto radical, os organizadores trazem à Região ‘caras novas’, que prometem saltos de fazer ‘cortar a respiração’.

Os aventureiros convidados são: Avalon Wolf e David Rosenfield (Estados Unidos da América), Chris Byrnes (Austrália), Faisal Alotaibi (Kuwait), Simon Blaser (Suíça), Thomas Berryman (Reino Unido), Triinu Tamm, Aivar Luht e Jüri Panga (Estónia), Lisa–maria Seidl (Áustria) e Hendrik van der Stoel, Martijin Gerritse, JP de Kam e Peter Blokker (Holanda).