O estabelecimento ‘Saudade Madeira - Arte e Café’, localizado na Rua João Gago, junto à Sé do Funchal, foi o vencedor do primeiro prémio do concurso de vitrinismo integrado na Semana da Mobilidade e promovido pela Câmara do Funchal. O café/restaurante, que apostou numa decoração com elementos que promovem a utilização de meios de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta ou...