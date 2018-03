Montra do produto Madeira lá fora

“Muito obrigado por tudo. Vivo em França e recebi a minha encomenda rapidamente mesmo coisas que não estão no site... Boa continuação”. “Serviço de Excelência!”. Essas são apenas duas reacções de clientes da ‘Loja Madeirense’, marca da empresa de “distribuição e venda de produtos e artigos, publicidade e prestação de serviços on-line; Comércio a retalho por correspondência ou via Internet”, denominada Mundo Exemplar, Unipessoal, Lda., criada por José Manuel Sebastião.

Tendo já estado ligado a várias áreas, lembra que já foi director comercial em várias empresas na Madeira, geriu vários projectos de Tecnologias de Informação, como por exemplo o Giro dos Horários do Funchal, o SAP da EEM, ou da Empresa de Cervejas), mas também foi responsável pela área comercial de uma empresa de construção civil.

Lançou uma nova taxa dos direitos conexos na Madeira com sucesso em todos os bares, discotecas e restaurantes, tanto na Madeira como no Algarve. Foi fundador e primeiro presidente da Casa do Benfica na Madeira. Lançou o ipod em Portugal com um custo de 200 euros para a empresa representante em Portugal da Apple em 2004 a Taboada & Barros. Além da actividade política e partidária, nomeadamente ao nível autárquico, é esta vertente empresarial que lhe ocupa, sobretudo, muito tempo dos últimos três anos, após lançar a plataforma online de venda de produtos madeirenses e, um ano depois, o projecto que visa congregar num mesmo espaço (um portal de pesquisa) as marcas de serviços na Região Autónoma, mas não só. A ‘trijato.com’ já conta com mais de 320 clientes e já tem um papel importante na facturação da empresa que, este ano prevê facturar cerca de 300 mil euros.

Mais de mil referências e a acrescer

A verdade é que o negócio da exportação de produtos madeirenses para clientes particulares ou corporativos veio preencher um espaço que ninguém tinha experimentado. Isto porque, na LojaMadeirense.com o cliente encontra já mais de mil referências de produtos madeirenses, garantindo o empresário que o que houver no mercado regional, consegue colocar nas mãos dos clientes, sejam eles madeirenses a viver lá fora, seja estrangeiros, turistas que após visitar a Madeira e tendo em conta as restrições de embarque nos aviões, optam por encomendar a partir do portal.

Alemanha, Brasil, Canadá, Suécia, enfim, um total já de 76 países compõem os locais no mundo para onde já foram expedidos produtos madeirenses através de encomendas da LojaMadeirense.com.

“Com o objectivo de vender os melhores produtos madeirenses para o ‘mercado da saudade’ e dos turistas que nos visitam através de uma loja online”, explica o empresário, “esta ideia surge após observar vários emigrantes que queriam produtos da Madeira e tinham de pedir à família, ou os turistas que queriam comprar, mas as companhias aéreas e os navios de cruzeiro, já não deixavam levar na bagagem. Hoje é uma loja conceituada com 76 fornecedores regionais e cerca de mil produtos madeirenses, já vendemos para 76 países de todos os continentes, com uma presença nas redes sociais ( Facebook, Twitter) e com publicações diárias”, afirma. E continua: “Somos o fornecedor de muitos restaurantes madeirenses, espalhados pelo país e pelo estrangeiro. Neste momento queremos crescer, atingindo mercados que ainda não atingimos, para isso necessitamos de investimento, para promoção, melhorias da imagem da loja, continuar na busca de mais produtos, entre eles a criação de uma linha de roupa própria e calçado com traços madeirenses, para atingir ainda mais o mercado feminino e o masculino mais jovem.”

Estes projectos têm esbarrado nalgumas barreiras, lamenta, sobretudo da parte do executivo regional que não tem absorvido a ideia de este projecto ser um verdadeiro embaixador da produção regional madeirense, tornando-se uma montra para as já mais de 3,7 milhões de visualizações no site.

Trijato da Madeira para o mundo

O outro projecto é a plataforma Trijato.com e “foi criada com o objectivo de alcançar todos os segmentos, relacionados com o turismo, tendo para já três segmentos principais, Food and drink (restaurantes, bares, pubs, discotecas), Hotels (hotéis, hostels, alojamento local, turismo rural) e Tours (táxis, rent-a-car, lojas de artesanato, escolas de surf, de bodyboard, passeios de jipe ou de levadas, lojas de vinho, etc...)”.

Foi lançada precisamente um ano após a primeira plataforma e “tem vindo a crescer”. Os clientes pagam 30€ mais IVA/ano, para estarem na plataforma, mas “necessitamos de investimento para crescer mais. Já temos cerca de 320 clientes, pensamos contratar os serviços de um call-center para fazer o trabalho comercial de angariação de clientes e podemos atingir um mercado gigantesco, também queremos avançar para criar uma app (aplicação) na Trijato, que agregue toda a informação e os locais que os turistas necessitam, para visitar, para já, o nosso país e, no futuro, a nível internacional, sendo o outro segmento, o das visitas culturais em todos os locais e particularidades de cada localidade”, explica.

José Manuel Sebastião acredita que a empresa, através das duas marcas, mas sobretudo nesta fase da LojaMadeirense, “leva o nome Madeira a diversos países, também está a divulgar indirectamente o ‘Destino Madeira’ como um destino de turismo, ajudando assim a economia e a sua notoriedade”, além de que a Trijato “impulsiona também o comércio local e os pequenos negócios e empresas ligadas ao sector do turismo, restauração, lazer e cultura por ser uma ferramenta acessível e um canal de promoção a qualquer empresário sobre o seu negócio”. E conclui: “Julgo que a ‘Mundo Exemplar’ tem um impacto positivo tanto no consumidor final como nos fornecedores/produtores, transformando-se num canal de promoção e distribuição importante do produtor até ao consumidor, público-alvo.”