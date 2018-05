Mónica Soares ‘ataca’ Taça de Portugal

É uma final antecipada o encontro que logo às 17 horas, no Pavilhão Municipal de Vila Pouca de Aguiar, colocará frente a frente Madeira Andebol SAD e Colégio de Gaia, partida referente às meias-finais da Taça de Portugal 2017/2018.

Quinze dias depois de ganhar com brilhantismo o título de campeãs nacionais, o Madeira SAD encontra de novo o seu mais importante rival agora para as contas da Taça, um troféu que relembre-se na época passada foi conquistado com mérito pela formação nortenha.

Mónica Soares, a internacional portuguesa que se assume cada vez mais como uma das melhores primeiras linhas do andebol feminino nacional e do Madeira SAD, não tem dúvidas da vontade da sua equipa em voltar ganhar este importante troféu. Uma vontade bem expressa na conversa que manteve com a reportagem do DIÁRIO. “O nosso principal objectivo é voltar a trazer a Taça de Portugal para a Madeira. Trata-se de uma meta difícil, reconhecemos, mas a vontade de todo o grupo de trabalho é essa, vencer a Taça de Portugal”, disse, fazendo questão de valorizar um forte adversário. “O Colégio de Gaia é uma excelente equipa, bem organizada e certamente está motivada para nos vencer. O mais importante nesta altura é estamos focadas na qualidade do nosso grupo. Na final do campeonato nacional creio que demonstrámos estar num momento bem positivo, mas tudo já passou. Será certamente outro jogo, com outra história que desejamos que seja positiva para nós. Acima de tudo importa dizer que respeitamos muito todas as outras equipas que estão nesta fase da Taça. Temos de ser humildes e lutar muito e fazer por no domingo levantarmos mais uma Taça”, vincou.

A outra meia-final realiza-se a partir das 15 horas no Pavilhão Municipal de Vila Pouca de Aguiar e coloca frente a frente o Maia e Colégio João de Barros. A final da Taça de Portugal 2017/2018, está marcada para as 15 horas de amanhã.

Madeirenses são recordistas

Refira-se que a Taça de Portugal em seniores femininos disputa-se desde a temporada de 1975/76 e a Madeira nas 42 edições regista no quadro de honra 23 títulos conquistados.

Com particular destaque está precisamente o Madeira Andebol SAD que desde a sua fundação em 1998/99 conquistou consecutivamente 17 Taças.

A saga de vitórias teve, no entanto, início pelas mãos do Académico do Funchal com três vitórias entre 1992/93 e 1994/95. O CS Madeira também escreve o seu nome no quadro de vencedores com três taças ganhas. Em 1995/96 e 1996/97 e mais recentemente em 2015/2016, numa final ganha na Região curiosamente frente ao Colégio de Gaia.

Masculinos fecham época

À margem, registe-se que na I Divisão em seniores masculinos, o Madeira Andebol SAD despede-se da temporada 2017/2018, actuando na condição de visitado no recinto do Avanca, partida agendada para as 18 horas.

Já na luta pela manutenção no ‘nacional’ da II Divisão, a partir das 15 horas no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, o Marítimo recebe a Académica de São Mamede. Uma partida onde os madeirenses apenas interessa a conquista dos três pontos.