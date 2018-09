Mónica Ascenção é finalista do ‘Madeira a Cantar’

Com o tema ‘I’de Rather Go Blind’, Mónica Ascenção foi a grande vencedora da terceira eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’.

Trata-se de uma iniciativa que, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, teve lugar, na noite deste sábado, na freguesia do Faial, tendo sido Santana o terceiro concelho a escolher...