Mónaco volta a perder

O ainda campeão Mónaco, de Leonardo Jardim, com João Moutinho e Ronny Lopes, perdeu em casa do Guingamp, por 3-1, e manteve a segunda posição, com 70 pontos, com apenas mais um do que Lyon (terceiro) e Marselha (quarto), ambos com 69. Depois de ter sido goleado (7-1) na visita ao Paris Saint-Germain, o Mónaco voltou a perder, ficando com o segundo lugar em risco. O mesmo é dizer que poderá não alcançar a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O segundo tem entrada directa e o terceiro vai à pre-eliminatória, mas o Mónaco não tem assegurado um lugar no pódio do campeonato francês, podendo ser ‘relegado’ para a quarta posição, que apenas garante qualificação para a Liga Europa.

Jimmy Briand, aos 22 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num lance que ditou ainda a expulsão do brasileiro Jemerson, Étienne Didot, aos 34, e Marcus Thuram, aos 47, foram os marcadores dos golos do Guingamp. A equipa monegasca ainda reduziu pelo maliano Almamy Touré, aos 63 minutos.

Com o título já assegurado pelo Paris Saint-Germain um dos grandes pontos de interesse do campeonato francês está precisamente na luta pelos dois lugares de acesso à ‘Champions’ da próxima época.