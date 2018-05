‘Molhar o bico’ com cerveja

É apreciador de cerveja? Então prepare-se porque vem aí o ‘Funchal Beer Fest’, um festival inteiramente dedicado a este bebida sobejamente apreciada pelos madeirenses e turistas, que irá decorrer entre os dias 5 e 12 de Junho, no Largo da Restauração.

O evento organizado pelo DIÁRIO desenvolve assim na capital madeirense uma tendência internacional de consumo de cerveja que está também intimamente ligada à evolução desta bebida no nosso país, nomeadamente as artesanais, congregando num espaço aberto, durante oito dias, os altos padrões de qualidade que prometem criar uma ‘explosão’ de sensações no seu paladar.

Locais e turistas poderão assim conhecer e experimentar uma grande variedade de cervejas nacionais, internacionais e outras produzidas cá na região, nos vários ‘stands’ montados para o efeito.

O foco primordial incidirá sobretudo na fomentação do conhecimento em relação às cervejas artesanais e criar um momento de partilha entre os presentes, com as cerca de 30 cervejas diferentes presentes no local.

A iniciativa, que promete surpreender com a decoração alternativa do espaço, estará aberta a todos os entusiastas de domingo a quinta-feira das 11 às 23 horas, sendo que na sexta-feira e sábado o horário de actividade estabelece-se entre as 11 e a meia-noite.

O acesso ao ‘Funchal Beer Fest’ é livre mediante a compra obrigatória de um copo que inclui uma prova de qualquer cerveja de pressão, numa medida a rondar os 10 centilitros, independentemente destas serem normais ou artesanais. Caso queira continuar a beber e experimentar outras cervejas, aí terá de pagar. Importa salientar igualmente que o copo dedicado ao ‘Funchal Beer Fest’ será especial e a partir do momento em que o adquira poderá levá-lo para casa, de forma a recordar-se da iniciativa.

Sem querer levantar demasiado a ponta do véu, adiantamos que o grupo Super Bock marcará presença neste evento, com uma estreia nacional fruto da representação de uma cerveja de marca americana.

Para além disso, o grupo Vilhoa, Sagres e Heineken são outras das cerveja que poderá degustar neste encontro à base de cevada, sem esquecer a Empresa de Cervejas da Madeira.

Animação e gastronomia

Nesta primeira edição do ‘Funchal Beer Fest’ é certa a presença de um conjunto musical, todos os dias, a actuar no Largo da Restauração, mas também de música ambiente ao longo do evento, estando a animação sonora, nesse aspecto, garantida.

Em termos gastronómicos, a parceria com um reputado restaurante madeirense proporcionará aos presentes a possibilidade de empanturrar-se de sushi, mas não se preocupe caso não seja fã desta iguaria, pois estarão disponíveis hamburgueres gourmet, entre outras opções a serem anunciadas brevemente.

Certo é que comida e bebida não vão faltar neste encontro que tenciona deliberadamente ser o ‘altar’ de um casamento bem apetecível.