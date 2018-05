Modelo madeirense em destaque na nova campanha da Super Bock

Anaïs Pinto é uma das protagonistas do novo anúncio publicitário da cerveja Super Bock. A modelo madeirense volta a dar cartas no mundo da publicidade, um local onde parece estar como peixe na água. Depois de uma pequena paragem na moda nacional, a modelo fotográfica voltou ao activo em Agosto do ano passado e desde então já participou em três grandes anúncios, um deles ainda por sair.

Trabalhos que surgem graças ao empenho da Agência de Modelos Face Models, onde está agenciada há vários anos, no departamento de publicidade.

Em conversa com o DIÁRIO, Anaïs diz que todos os trabalhos são bons, cada um à sua maneira, mas confessa que este da Super Bock foi “um misto de emoções”. Durante quatro dias, dois de ensaios e dois de gravações, teve a oportunidade de conhecer várias pessoas de diversas áreas. “Éramos um grupo enorme e tive o privilégio de conhecer e contracenar com bailarinos espectaculares de todos os estilos de dança”, revela a modelo que não poderia ter tido melhor papel, tão próximo da sua realidade. “Eu faço de amiga faladora e o que sou eu?!? Sou a amiga faladora da vida real e isso fez-me sentir eu mesma”, diz entusiasmada, considerando que falar muito é uma das suas qualidades.

O ‘feedback’ do trabalho que está já nas televisões portuguesas e na Internet, tem sido “muito positivo” e tem deixado a modelo orgulhosa de mais esta prestação.

A publicidade passa a mensagem de que os amigos não têm defeitos, têm feitios, algo que Anaïs Pinto não só concorda como acha-se um “exemplo disso mesmo”. Confessa que o seu feitio é falar muito e acredita que os amigos gostam desta sua característica faladora.

O trabalho de Anaïs é sempre acompanhado com muito interesse pela família que vive na Madeira, em especial pelos pais e pelos irmãos, os seus maiores fãs.