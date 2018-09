Moda Madeira lança Concurso de Jovens Talentos

Considerando a importância do aparecimento de novos talentos ligados ao design e à moda enquanto sector com potencial para a afirmação da Região, nomeadamente no espaço da Macaronésia, e no âmbito das celebrações dos 600 Anos do Porto Santo e Madeira, eis que o Moda Madeira - projecto onde a criatividade e a inovação se aliam à história e à tradição -, decidiu promover um concurso...