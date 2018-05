‘Moda Funchal’ está de volta

O ‘Moda Funchal Primavera & Verão 2018’ está de volta. O evento realiza-se, amanhã, a partir das 19h30, na Rua do Favilla ‘Praça’, junto ao Trap Music Bar, sob a temática ‘Fashion Latin Summer’.

De acordo com a organização, encabeçada por Rúben Gomes, trata-se de umg grande evento de moda da Madeira devido à enorme adesão que tem havido nas últimas edições. E, por isso, houve a necessidade de modificar o espaço do evento que, nos últimos três anos e meio, decorreu no Café do Teatro, na Praça do Carmo e no Hotel Pestana CR7.

O ‘Moda Funchal’, que já acontece há sete anos, tem como objectivo a promoção do comércio local, promovendo e divulgando esta área, assim como a baixa da cidade do Funchal.

Rúben Gomes revelou que a grande novidade desta edição será a participação de ex-alunos da Escola ABC Cabeleireiros e a Fauvert, com figurinos de vestuário, penteados e maquilhagem criados pelos mesmos, sob a temática ‘The Hair Flowers Fusion’. Ao nível dos cabeleireiros estarão Lenis Gonçalves, de 29 anos, do salão L’Instant Zen, no Funchal, Ricardo Barros, de 23 anos, do salão Línstat Zen, em Câmara de Lobos, Cátia Ramos, de 28 anos, do salão L’Instant Zen, no Funchal, e Mónica Jesus, de 29 anos, do salão Clara Spa Fórum, no Funchal. Ao nível dos barbeiros, marcam presença Nélio Rosário, de 30 anos, do salão L’lnstant Zen, no Funchal, e Edgar Ramos, de 31 anos, da Barbearia Anatomic Barber Shop, no Funchal.

Aproveitou a oportunidade para adiantar que o evento contará com 10 lojas e dois designers madeirenses, que irão apresentar as suas colecções, assim como os produtos das estações Primavera e Verão. Destaque para os novos estilistas Seomara Cesário e Nuno Abreu.

Quanto às lojas, revelou que irão marcar presença a SMK, Lr29 Boutique, Lr29 Shoes & Accessories Garducci, Sofy’s, Jorge Luz, Metro Kids Company, Mr. Boho, Cavemen Acessórios e Lascoste. A decoração do espaço será da Glamour Decorações.

O evento terá na ‘passerelle’ os manequins Tânia Gama, Marília Silva, Catarina Sousa, Ana Garcia, Mónica Pereira, Jorge Luz, entre outros de destaque regional, e crianças a partir dos 6 anos, formando um total de cerca de 30 manequins da New Trend Model Agency, sendo que a maquilhagem e os penteados estarão a cargo de Rosa Cabelereiros e a Fauvert. Actua ainda Rost Rodriguez, a Academia de Dança ‘Open Dance’ e o DJ Filipe Quintal.