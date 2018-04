MIUT reforça projecção internacional

Metade dos 2.500 atletas inscritos no Madeira Island Ultra Trail (MIUT) é proveniente do estrangeiro. Esse número espelha a projecção da prova além fronteiras, com tudo o que isso representa em termos de promoção da Madeira. É nessa base que o Governo Regional mantém o apoio financeiro ao MIUT, no montante de 60 mil euros, para a edição de 2018, que se realiza a 28 de Abril. O primeiro MIUT, em 2008, contou com 141 atletas, 33 dos quais estrangeiros. Por aqui se vê, também, o fortíssimo crescimento deste evento que tem cada vez maior projecção internacional.

O protocolo entre o executivo madeirense e a comissão organizadora da prova foi assinado ontem na Secretaria Regional de Turismo e Cultura, no Funchal. Na ocasião, Miguel Albuquerque lembrou que esta prova “é um dos maiores cartazes de promoção da Madeira”, garantindo que o apoio é para manter: “Esta prova enquadra-se na nossa estratégia de promoção, que é mostrar a Madeira naquilo que tem de melhor. As suas qualidades, a sua singularidade paisagística e beleza natural, além da hospitalidade das nossas gentes”.

O limite de inscrições nas três provas foi alcançado em menos de 24 horas, o que também ajuda a explicar o impacto do MIUT junto dos seguidores da modalidade. O presidente do Governo Regional lembra precisamente isso, referindo que “a comunidade internacional do trail está muito atenta ao que se passa na Madeira”. A edição de 2018 terá 55 países representados.

Miguel Albuquerque diz que a Madeira tem todas as condições para “oferecer uma prova internacional de grande nível”.