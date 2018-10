MIUT fecha inscrições em apenas 15 horas

Passava pouco das 10 horas da manhã do passado domingo quando as inscrições para a edição de 2019 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT) estavam encerradas.

Em apenas 15 horas a organização viu as 2.600 inscrições, para as quatro provas distintas, ficarem preenchidas, uma situação bem parecida ao que ocorreu para a edição de 2018, com o fecho a terminar em pouco mais de 24 horas, o...