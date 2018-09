Portugal iniciou ontem a preparação para o decisivo jogo de segunda-feira com o Irão, do Mundial2018 de futebol, limitado aos 12 não titulares no triunfo 1-0 sobre Marrocos, ‘supervisionados’ por Cristiano Ronaldo e Pepe.

O ‘capitão’ e o central, as maiores referências da selecção, não treinaram com os companheiros, porém estiveram sentados a acompanhar a sua evolução, como que avaliando...