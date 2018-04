Miss D leva beleza musical ao NOS Summer Opening’18

É a mais recente novidade no cartaz do NOS Summer Opening 2018, festival marcado para os dias 20, 21 e 22 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com organização da Puppetry Productions.

Trata-se da madeirense Miss D, ela que é considerada “uma lufada de ar fresco no universo pop português”, conforme adianta a produtora.

“Intérprete e compositora madeirense, Diana Gonçalves com apenas 20 anos emprega toda beleza e simplicidade que a música pop tem para oferecer”, acrescenta.

O seu primeiro ‘single’, chamado ‘Loop’, juntamente com o seu primeiro teledisco, entrou no top 20 da Antena 3 Madeira directamente como líder de tabela ocupando o 1.º lugar durante 3 meses.

O seu talento já cruzou o Atlântico para chamar a atenção da rádio BBC (UK) e da super-estrela Jessie J que escolheu um vídeo de Miss D para rodar antes da sua subida ao palco no último concerto da digressão intitulada ‘Sweet Talker’ em Paris.

Ora, Miss D sobe ao palco do NOS Summer Opening no dia 20 de Julho, levando toda a sua beleza e encanto artístico a um festival que tem, no dia seguinte, 21 de Julho, um outro nome com ADN madeirense: a banda Barbante.

Barbante a 21 de Julho

O segundo de três dias do festival NOS Summer Opening 2018 abre precisamente com a banda Barbante, descrita como “um desenrolar eléctrico de uma sonoridade arrojada em distorções e con(tradições)”.

A banda é constituída actualmente pelos madeirenses André Goes (baixo e voz) e Paulo André Ferreira (bateria e voz), e pelos continentais André Rosado (guitarra) e Gustavo Marques (guitarra, rajão e voz).

O ‘single’ do novo álbum foi lançado a 23 de Março e chama-se ‘Adeus’, estando disponível nas várias plataformas digitais, incluindo um teledisco no Youtube.

“Os seus temas amarram-nos através das harmonias, dos solos que falam ao ouvido e das vozes que ecoam histórias de um passado presente. ‘Água de Giro’ dá o nome ao álbum de estreia, a música é a fonte para germinar uma colectânea de faixas de um novo ciclo que agora vão dar início”, pode ler-se na apresentação da banda.

Cartaz até agora

Posto isto importa recordar o cartaz até agora, cujo alinhamento de horário das actuações diárias ainda vai ser revelado: a 20 de Julho actua então Miss D, a Wet Bed Gang, um colectivo de rap e hip-hop; nesse dia actua o rapper Mishlawi, artista norte-americano a residir em Portugal, ‘arma’ nada secreta do colectivo Bridgetown; e ainda a cabeça-de-cartaz Mallu Magalhães; a 21 de Julho actua Piruka, artista português da nova geração do rap e hip-hop que tem centenas de milhares de seguidores nas plataformas ‘on-line’ Youtube (vídeo) e Spotify (áudio) e milhões acumulados nos acessos às suas canções nas plataformas de ‘streaming’; a 21 de Julho actua então a banda Barbante, o cantor Slow J, um artista aclamado pela crítica, sendo considerado um dos agentes mais importantes da nova música portuguesa, ele que é MC e produtor; e o cabeça-de-cartaz dessa noite é Richie Campbell, que nos traz o seu mais recente álbum ‘Lisboa’; e finalmente, no dia 22, realiza-se o grande concerto de Salvador Sobral, vencedor do Festival Eurovisão da Canção.

Os bilhetes para a edição de 2018 do NOS Summer Opening estão à venda e até dia 10 de Junho, o passe de 3 dias tem o custo de 35 euros, o de dois dias (sexta-feira e sábado) de 25 euros e o bilhete diário (sexta-feira ou sábado) de 20 euros. O bilhete diário de domingo custa 15 euros. Os preços depois assumem outros valores, por isso, a organização aconselha a adquirir já os bilhetes, à venda na Fnac Madeira, Fórum Madeira, lojas CTT, Worten, Ticketline.pt e Festicket.com.