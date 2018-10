Ministro ‘empurra’ mobilidade para a Região

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reconheceu, ontem, no Funchal, que o actual modelo de mobilidade aérea “é errado porque o Estado está a pagar muito mais mas os cidadãos também estão a pagar mais” pelas viagens entre a Madeira e o continente e defendeu uma alteração do sistema que passa pela “regionalização do subsídio”, com o Governo Regional a ficar...