Ministro da Saúde vem à Madeira em Junho

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, já tem marcada uma visita oficial à Região. Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, e embora o programa da visita ainda não esteja delineado, a deslocação do ministro está marcada para o dia 8 de Junho. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, confirmou ao DIÁRIO a deslocação do ministro, mas não adiantou mais pormenores, até porque ainda não há programa oficial. Pedro Ramos apenas admitiu que, desde que se tornou secretário regional, no final de 2016, já esteve várias vezes reunido com Adalberto Campos Fernandes, em encontros de trabalho específicos entre a Região e a República e outros eventos onde ambos marcaram presença, e que a possibilidade do ministro visitar a Madeira esteve sempre em cima da mesa.

Sem abordar directamente a questão, é certo que a expectativa do Governo Regional em torno desta deslocação é a de que o ministro da Saúde venha à Madeira apontar algumas certezas e avanços quanto ao novo hospital, uma obra que reconhece importância. Aliás, em Novembro último, numa audição no âmbito da discussão do Orçamento de Estado 2018 na especialidade, Adalberto Campos Fernandes foi peremptório ao afirmar que “a Madeira precisa de ter um novo Hospital Central”. Nessa mesma altura, o ministro falou também numa deslocação à Madeira em Dezembro de 2017. Porém, tal não se efectivou.

Agora, com a introdução da obra do futuro Hospital Central da Madeira no Programa de Estabilidade e Crescimento 2018-2022, e com a aprovação recente em Conselho de Ministros do Decreto Lei de Execução Orçamental, a vinda do ministro da Saúde à Madeira pode ser um sinal do tão desejado avanço neste dossier.

Segunda visita como ministro

Adalberto Campos Fernandes tomou posse como ministro da Saúde a 26 de Novembro de 2015. Doutorado em Administração da Saúde pela Universidade de Lisboa, mestre em Saúde Pública, Administração dos Serviços de Saúde, pela Universidade Nova de Lisboa, e licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa, exerceu responsabilidades de gestão de topo em diversas entidades e instituições no sector da saúde.

Integrou o Grupo Técnico para a Reforma da Organização Interna dos Hospitais. Fez parte da equipa de coordenação do Programa de Cuidados de Saúde Hospitalares no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Integrou o Conselho de Curadores do Centro Académico de Medicina de Lisboa. Integrou a direcção do INODES, Associação de Inovação e Desenvolvimento em Saúde. É membro da Fundação para o Serviço Nacional de Saúde e integra o Conselho Geral da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar.

O actual ministro esteve na Região em várias ocasiões no passado. Em 2012, esteve no Funchal para falar sobre ‘Gestão das Organizações de Saúde’, num ciclo de conferências promovido pelo então existente Grupo de Trabalho para a Saúde. Na altura alertava para as consequências de se colocar o racionamento à frente da racionalidade, em particular num sector como o da saúde referindo que “o maior dilema ético que se coloca hoje em dia aos políticos e decisores é o de compreender que há uma fronteira a partir da qual não é aceitável que se possam fazer restrições, nomeadamente restrições de acesso, cortes que não tenham em conta as especificidades das prestações de saúde”.

Em 2013, voltou à Madeira para participar numa jornada de reflexão promovida pelo CDS sobre ‘Reconstruir o Serviço Regional de Saúde’.

Em Junho de 2016, já como ministro, e acompanhado do então director-geral da Saúde, Francisco Jorge, Adalberto Campos Fernandes realizou uma visita de trabalho à Região, reunindo-se com o então secretário regional, Faria Nunes, e participando em várias reuniões de trabalho que serviram, tal como foi noticiado na altura, para ultimar um acordo de cooperação para a vinda de médicos do continente à Madeira e para acertar os termos de outras cooperações futuras.