Ministro da Cultura de Cabo Verde na abertura do Atlanticulture Center

O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abrãao Vicente, será convidado de honra e orador na abertura do Atlanticulture Center, agendada para 6 de Junho próximo.

O governante que tem provocado uma revolução de mentalidades neste conjunto de ilhas da Macaronésia tem visto o seu trabalho reconhecido por todas às instituições internacionais, tornando Cabo Verde num ‘case study’ na forma como num país pobre e sem infra-estrutras, conseguiu implementar um modelo de exportação da cultura tornando-se numa plataforma transatlântica.

“Cabo Verde é hoje, em África, um paradigma de boa governação e respeito das liberdades fundamentais. Cabo Verde respira futuro. Com as mudanças implementaras Cabo Verde ingressou no pelotão dos países de desenvolvimento médio, superando, por mérito e esforço próprios, o estigma e a condenação do subdesenvolvimento”, assegura o CEO da Atlanticulture, Sérgio Nóbrega.

Refere que em 40 anos de independência, passou de “Estado inviável” — como muitos temiam — a país de referência: um modelo para que se olha com orgulho ou com apreço. E julga que Abrãao Vicente “terá para sempre no seu legado ter reconhecido Cabo Verde pelos cabo-verdianos, valorizando-os como a sua maior riqueza, ‘uma riqueza preciosa, uma riqueza talentosa’ como costuma dizer”, sublinha

Para a Atlanticulture esta é uma oportunidade única de trabalhar na cooperação Atlântica que tanto defende com Cabo Verde como principal aliado, “processo aliás que já começamos há 2 anos a quando da deslocação a Cabo Verde e apresentação formal do projecto Atlanticulture ao Sr. Ministro”. “Esperamos que estes dias de trabalho que se avizinham se relevem profícuos nas nossas ambições”, salienta Sérgio Nóbrega. R.M.O.