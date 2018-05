Ministra do Mar já admite apoios ao ‘ferry’

Depois da posição inicial de se opor a qualquer subsídio à ligação marítima por ‘ferry’ entre a Madeira e o Continente, a ministra do Mar equaciona, agora, eventuais apoios a esta mobilidade.

Na reunião de ontem, durante a visita à Madeira, com os deputados do JPP, Ana Paula Vitorino garantiu estar “empenhada e interessada em ajudar a ligação marítima e por ferry. Ficamos com essa certeza”, disse Élvio Sousa à saída do encontro. O deputado sublinhou que “tem de ser enquadrado em propostas futuras”, mas que “esta é a conclusão” do encontro. Logo depois, Ana Paula Vitorino reuniu também com o PS Madeira e, contou o deputado Victor Freitas, “abordamos a questão do ferry que é da responsabilidade da Região, mas que o Estado teve o papel essencial – nas relações com a União Europeia (UE) para desbloquear determinadas situações que eram necessárias - e a ministra disse que o Estado e do Governo continuam disponíveis para, à luz da lei, cumprir com responsabilidades”. O assunto da ligação por ‘ferry’ tem sido, aliás, parte integrante das agendas políticas. De recordar que as declarações da ministra do Mar surgem alguns dias depois da reunião que teve com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, em Lisboa, onde este tema também foi abordado.

Cabotagem, plataforma e defesa

Mas houve outros temas nas audiências,como o Registo de Navios da Madeira. Victor Freitas sublinhou que “ o facto de não haver legislação nacional que se adeque à utilização de guardas armados para autodefesa nos navios com bandeira portuguesa que circulam pelo mundo em zonas extremamente perigosas”, foi uma das preocupações transmitidas à ministra. Ana Paula Vitorino, “garantiu que será enviada para a Assembleia da República a legislação a ser discutida e aprovada” para munir os navios com bandeira portuguesa de guardas armados: “Isso é naturalmente uma mais-valia para o Registo Internacional de Navios e para a sua actividade de novos navios no Registo”, disse Freitas. O alargamento da plataforma continental para lá das 200 milhas náuticas foi outro dos assuntos levados pelo PS. Já Élvio Sousa, ilustrou a “oportunidade da RAM se constituir como ponto nevrálgico do transporte de mercadorias”. Para isso, o JPP explicou “a necessidade de um transporte de mercadorias mais moderno” e “preços mais competitivos”.