Ministério Público pede 20 anos de cadeia para carreiro do Monte

O acórdão do julgamento de Leonel Correia, o homem que matou o chefe dos carreiros do Monte a 11 de Janeiro do ano passado, será conhecido a 19 de Junho, às 14h00, no tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira (Edifício 2000). O agendamento foi feito ontem pela juíza Teresa de Sousa, que preside ao colectivo que está a julgar o caso.

Ontem de manhã, na audiência para alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do arguido a 20 anos de cadeia pelos crimes de homicídio qualificado e detenção ilegal de arma. No entender do procurador Paulo Oliveira, Leonel Correia não tem qualquer problema de natureza psiquiátrica e é uma pessoa má e que lida mal com as contrariedades. Já o advogado que representou a família da vítima pediu pena máxima (25 anos de cadeia) para o antigo carreiro, que está em prisão preventiva. Por sua vez, a defesa do arguido sublinhou que no julgamento não foi provada a premeditação do crime.

Leonel Correia matou Norberto Gouveia, com seis tiros, alegadamente porque este não cedeu ao pedido para lhe arranjar trabalho na associação de carreiros do Monte. M. F. L.