Ministério Público chama funcionários municipais

O Ministério Público junto do tribunal de Instância Local da Ponta do Sol convocou treze funcionários da autarquia local para prestarem hoje declarações no âmbito de um processo em investigação.

Os trabalhadores em causa estão ligados sobretudo ao sector de armazém e à função de motorista. Alegadamente o processo tem a ver com actividades na área da sucata e remonta ao mandato transacto. De qualquer forma, o anterior presidente da Câmara da Ponta do Sol, Rui Marques, assegurou ao DIÁRIO que não foi convocado para prestar esclarecimentos ao Ministério Público e que desconhece o motivo da investigação.

Denúncias arquivadas

Não é a primeira vez que a autarquia pontassolense é envolvida num inquérito do Ministério Público. No final do ano passado, o ex-presidente Rui Marques foi visado em duas queixas anónimas que, segundo o próprio, acabaram arquivadas por falta de provas. Uma das denúncias estava relacionada com o processo de licenciamento da obra de construção da moradia do ex-presidente. Outro inquérito teria a ver com a aquisição da sua viatura pessoal, de marca BMW. O antigo autarca apresentou documentação que aparentemente esclareceu as dúvidas da Polícia Judiciária.

Menos claros foram os processos de licenciamento de obras nos mandatos de António Lobo como presidente da Câmara. Em 2007 o autarca foi condenado a 6 anos de prisão pelos crimes de prevaricação e corrupção passiva para acto ilícito.