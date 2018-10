Logo à tarde, pelas 16 horas, o Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo será o palco do habitual jogo de abertura do campeonato nacional da I Divisão em seniores femininos, com o CS Madeira a ‘receber’ o campeão em título a formação do Madeira Andebol SAD.

Um encontro com honras de abertura do campeonato, este ano a arrancar muito mais tarde, isto depois da disputa da Supertaça em finais...