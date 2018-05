Militantes incitam Barreto à liderança

Desde que o presidente do CDS, Lopes da Fonseca, comunicou na última reunião da comissão política, no passado dia 24 de Abril, que não se recandidata à liderança do partido, anunciando os dias 21 e 22 de Julho para a realização do congresso que deverá eleger o próximo líder, as estruturas locais do CDS têm-se movimentado na organização de encontros com grupos de militantes para debater o futuro do partido.

À frente da organização desses encontros estão os presidentes das comissões políticas concelhias locais, autarcas e dirigentes do CDS, que têm manifestado interesse na presença de Rui Barreto. Foi assim há 15 dias na Calheta, depois do presidente da comissão política do CDS local, o vereador e antigo deputado, Martinho Câmara, ter reunido à volta de Rui Barreto figuras destacadas do partido, entre os quais os presidentes das juntas de freguesia da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, da Ponta do Pargo, Manuel Costa, e do Paul do Mar, Paulo Sérgio, bem alguns dos mais históricos dirigentes locais, Maurílio Mendes, antigo presidente do Conselho Regional e várias vezes candidato à Câmara da Calheta, e Paulo Abreu.

O cenário repetiu-se na passada sexta-feira. João Paulo Santos e outros dirigentes da comissão política concelhia do CDS de Câmara de Lobos reuniram cerca de 100 militantes num convívio que deixou Rui Barreto surpreendido devido à capacidade de mobilização e, em particular, pelas mensagens que recebeu dos presentes.

Sábado foi a vez de Sara Madalena, presidente da comissão política concelhia do CDS da Ponta do Sol, ter convidado Rui Barreto para um encontro com alguns militantes locais e conciliar a visita com uma passagem pelo “Festival Aqui Acolá”.

O movimento já se estendeu também ao, onde Rui Barreto tem sido convidado a participar em encontros organizados por militantes. As concelhias dos vários concelhos da Região, incluindo o Porto Santo, estão a preparar as próximas jornadas.

Estas movimentações acontecem depois do ex-líder José Manuel Rodrigues ter declarado publicamente apoio a Rui Barreto para liderar o partido.