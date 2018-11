Miguel Pires realiza concerto solidário

Esta é já a 3.ª edição do concerto anual que o pianista e cantor Miguel Pires faz para angariar fundos para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). A ideia é manter a tendência este ano e, por isso, no dia 16 de Novembro (data do seu aniversário), o artista apresenta-se num concerto mais intimista ao piano e a cantar. Este ano, o evento realiza-se,...