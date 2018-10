É já no próximo sábado, dia 3 de Novembro, pelas 22h30, que o espaço FNC291, no Atlanticulture Centre, em Machico, recebe o pianista e cantor Miguel Pires com o concerto ‘A Minha Voz, o Meu Piano’.

Neste formato, Miguel Pires apresenta-se a solo ao piano acústico e toca e canta um repertório intimista e acolhedor.

Ao longo de aproximadamente 1 hora e 15 minutos poderão ouvir-se canções...