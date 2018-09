O piloto madeirense Miguel Nunes adquiriu um Hyundai i20 R5 para disputar as restantes provas do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018.

Depois de ter negociado o Citroën DS3 R5, com o qual havia realizado as cinco primeiras provas da presente temporada regional, e que está agora nas mãos do piloto de Gran Canária Benjamín Avella, o actual segundo classificado do ‘regional’ optou...