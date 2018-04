Foi até ao fim. Miguel Fidalgo e Carlos Daniel terminaram o Campeonato de Portugal com o mesmo número de golos marcados (11), mas o jogador da Camacha contabilizou menos minutos de utilização (2303 contra 2554), conquistando assim o prémio de melhor marcador entre as equipas madeirenses nesta competição. O jogador do Marítimo B ainda fez um golo na última jornada (empate 1-1 em Águeda), mas insuficiente para ultrapassar Miguel Fidalgo na lista de mellhores marcadores dos Prémios Coca-Cola European Partners - Portugal.

Miguel Fidalgo e Carlos Daniel assinaram uma época de qualidade, embora com desfechos diferentes para as respectivas equipas. A Camacha desceu, enquanto o Marítimo B conseguiu alcançar o grande objectivo da temporada, ou seja a manutenção no Campeonato de Portugal.

Carlos Daniel conquistou os outros dois prémios do Campeonato de Portugal para os jogadores das equipas madeirenses. Foi o mais regular, com 91 pontos. Esta pontuação, recorde-se, resulta somente dos jogos em casa e o jogador verde-rubro esteve, de facto, num plano bastante regular ao longo da temporada, assumindo papel de destaque em muitos dos jogos do Marítimo B, contribuindo, dessa forma, para alcançar o objectivo colectivo.

Carlos Daniel foi também o jogador com o maior número de citações para melhor em campo, tendo novamente como campo de análise somente os jogos das equipas madeirenses realizados em casa. O jogador verde-rubro foi escolido por cinco vezes como o melhor em campo, seguido por Huguinho (Câmara de Lobos) e Rúben Andrade (Camacha), ambos com quatro.