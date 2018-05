Miguel Barbosa levou a Taça

O Marítimo C conquistou ontem a Taça da Madeira, com justiça, sobretudo pela exibição da primeira parte, ‘alimentado’ por Miguel Barbosa, que conseguiu um ‘hat-trick’, sendo de registar o terceiro golo, que foi uma autêntica obra de arte.

Os golos apontados pelo Pontassolense, que esteve perto do terceiro, criaram instabilidade nos verde-rubros e aumentaram a emoção na ponta final do jogo.

Os campeões regionais deram 45 minutos de avanço ao Marítimo que dominou a primeira parte, graças a uma bela exibição de Miguel Barbosa, que aproveitou, primeiro, duas desatenções da defesa adversária, e depois executou com grande qualidade técnica o terceiro do dia. Um remate na esquerda de primeira fazendo a bola entrar junto ao poste direito. Memorável...

O Pontassolense reagiu e reduziu inesperadamente, para a diferença tangencial. Evandro Faria, na área, rematou para o poste mais distante de Emanuel Freitas, que no minuto seguinte não susteve um centro remate tenso de Toni Coelho, defendendo para dentro da sua baliza.

Isso criou problemas emocionais e permitiu que a formação da zona Oeste assumisse o jogo na procura do empate. Luísinho Faria e Ronaldo não aproveitaram duas belas chances, que poderiam ter valido empate.

Mas a vitória acaba por ser justa e permeia a primeira parte verde-rubra, acabando o Pontassolense por valorizar a vitória pela excelente réplica da segunda parte.

No final, o treinador do Marítimo C, Fernando Teixeira, realçou “a justiça da vitória” e mencionou que “este é o prémio justo pelo empenho e trabalho feita pela equipa ao longo da temporada”.