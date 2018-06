Miguel Albuquerque pretende dinamização do Bordado Madeira

Miguel Albuquerque aponta o caminho da dinamização do Bordado Madeira como objectivo. Foi precisamente isso que referiu, ontem, na inauguração das novas instalações da Casa do Povo de São Martinho, que também acolheu a I Mostra Regional do Bordado Madeira: “Todos trabalhamos para um objectivo comum, que é, na verdade, valorizar o nosso património material e imaterial, aquilo que nos une enquanto povo, a nossa identidade e o Bordado Madeira é um desses casos”.

O presidente do Governo Regional deixou a garantia de dinamizar esta arte: “Temos de inserir o bordado em duas perspectivas. Uma que é histórica, o que significou na economia na Madeira, e o impacto social, mas também qual o potencial que esta nobre arte tem no futuro, de forma a continuar a dinamizá-la. O Bordado Madeira é uma arte maravilhosa e peço uma salva de palmas para todas as bordadeiras da Madeira”.

Miguel Albuquerque também reforçou o papel das Casas do Povo, nomeadamente na “dinamização cultural e social”. “Também acredito que as Casas do Povo têm um papel importantíssimo a desempenhar no futuro, igualmente na interacção entre as diversas instituições da sociedade”, acrescentou. “Este espaço é para ser usufruído por todos, nas áreas cultural, formação e artística”, acrescentou o líder do executivo madeirense, satisfeito com a presença neste momento importante para a freguesia de São Martinho.

Na ocasião, Miguel Albuquerque também agradeceu ao canal Na Minha Terra. “Tem uma ligação importante para a diáspora”, realçou o presidente do Governo Regional na inauguração das novas instalações da Casa do Povo de São Martinho.