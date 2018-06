Mico da Câmara Pereira actua na Ponta do Sol

É um nome que pertence a uma família de referência do fado português e, no domingo, 17 de Junho, pelas 17 horas, vai subir ao palco do Centro Cultural John dos Passos, para um concerto intimista. Trata-se de Mico da Câmara Pereira, que se apresenta na Ponta do Sol através de uma produção conjunta da Associação Avesso e da Wood Produções, num projecto que visa valorizar a música portuguesa e os cantautores portugueses.

“Nos tempos de hoje sentimos uma enorme falta de educação cultural, nomeadamente musical. Vivemos em tempos que se dá mais valor aos efeitos visuais das músicas do que à sua essência, que é o que mais importa: as letras, as músicas, os sentimentos o que a música nos transmite. Após Nuno Barroso, que subiu ao palco na Ponta do Sol, no passado mês de Fevereiro, é a vez de Mico da Câmara Pereira, que se apresentará a solo no palco do Centro Cultural John dos Passos”, diz a organização.

À Ponta do Sol, Mico da Câmara Pereira trará o concerto ‘30 Anos de Fados e Outras Canções’, que representa a celebração de uma carreira já longa comemorada no ano passado, no dia 27 de Setembro, com um espectáculo no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, com lotação esgotada.

Estes momentos únicos consistem numa viagem de canções com a duração de aproximadamente 90 minutos por estes 30 anos de músico profissional. Desde o primeiro fado que ouviu na voz de sua mãe, passando pelo primeiro fado que cantou, pela sua vivência no seio da Lisboa fadista dos anos 80 e 90 e pelos seus três CDs já editados, ‘À Sombra da Lua’ (1999), ‘Por Viver Assim’ (2002) e ‘A Tua Voz é Saudade’ (2016), a viagem de Mico da Câmara Pereira vale a pena acompanhar.

“Reconhecido como músico ecléctico e exigente é impossível ficar indiferente quando se assiste a um concerto do Mico”, diz a organização.

Assim, a 17 de Junho, o artista contará em palco com a participação especial dos coros Pequenos Avessos da Ponta do Sol e Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, que o acompanharão em dois temas. Uma oportunidade para estes jovens artistas conviverem com referências da música portuguesa.

Os ingressos custam 6 euros (preço único) e o espectáculo destina-se a maiores de 8 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Associação Avesso (à rua dos Gagos, n.º 2 – Ponta do Sol), ou no Centro Cultural John dos Passos, entre as 09:30 – 12:30 / 14:00 – 16:30. Haverá também um espaço infantil, ou seja, uma sala onde as crianças poderão ficar enquanto os pais assistem ao concerto. As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas@avesso.pt ou pelo número 963 355 528, ou no evento na página do Facebook da Associação Avesso.

Após o concerto haverá um convívio no bar/terraço do Centro Cultural John dos Passos, pretendendo-se assim proporcionar ao público um pequeno encontro com o cantor português. Na apresentação do bilhete, tem direito a uma bebida.