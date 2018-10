Michael Marques tenta a sua sorte no ‘The Voice Portugal’

É mais um madeirense a tentar a sua sorte no ‘The Voice Portugal’. Chama-se Michael Marques e actua, este domingo, no programa de caça-talentos da RTP-1, onde irá dar tudo por tudo para que os mentores virem as cadeiras na prova cega quando interpretar a música ‘Fly me to the Moon’.

O madeirense de 21 anos junta-se, assim, a Denise Silva e a Alice Fernandes que, até agora, foram...