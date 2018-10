Mexicano está de parabéns

São 24 anos plenos de dedicação à gastronomia sul-americana e à animação nocturna, apostando as ‘fichas’ não só em música ao vivo com artistas regionais, nacionais e internacionais e bandas, mas também em eventos temáticos de humor, karaoke e videojogos. A Cantina El Mexicano, um espaço de diversão situado no Centromar, prepara-se para soprar as 24 velas do bolo de aniversário,...