Meta dos 50% de energia renovável estica até 2021

Nos últimos dias, praticamente todas as fontes de energias renováveis foram sentidas com força relativa no arquipélago da Madeira. À boleia do furacão Leslie que passou bem a norte, o vento soprou bem acima do normal, as ondas atingiram alturas significativas, a chuva caiu abundante em muitas zonas e até o sol, que terá estado mais escondido, mostrou a sua força neste final de Verão...