O secretário-geral do PS revelou ontem, na Festa de Verão socialista em Caminha, que tem como objectivo ganhar as eleições legislativas, europeias e as regionais da Madeira, repetindo várias vezes que “é preciso dar mais força ao PS” e que só com o partido poderá haver um “governo progressista” sem nunca apelar de forma directa à maioria absoluta em qualquer um dos actos eleitorais....