Mercado local voltou a comprar casa

Segundo os últimos dados do preço mediano de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira, em dois anos e meio cada metro quadrado valorizou 185 euros, atingindo o valor mais alto em 10 trimestres (desde o 1.º de 2016). Desse modo, a menos que haja um retrocesso no actual momento do mercado imobiliário, a tendência é que os próximos trimestres mostrem uma natural e contínua...