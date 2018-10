Mercado do livro arranca segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, e até ao dia 20 de Outubro, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura promove, através do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), mais uma edição do Mercado do Livro.

A iniciativa, que terá lugar no átrio do ABM, visa a divulgação das Obras do Serviço de Publicações da Direcção Regional de Cultura, do Arquivo Regional e Biblioteca...