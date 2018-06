Mercado com

A 4.º edição do Summer Market – Moda, Acessórios e Design começou ontem, no Mercado dos Lavrados, e vai decorrer até amanhã, com 12 marcas representadas na iniciativa da Unidade de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal. Este ano, contamos com um número superior de participantes, “sinal da crescente vitalidade desta aposta, que visa aproveitar o início do Verão para, num ambiente descontraído, comercializar os mais diversos artigos de design e vestuário”, refere a autarquia.

Nesta edição, estão presentes as seguintes marcas regionais: Atelier dos Gatafunhos, Baby Home Hand Made, Caixa de Cores, Luna Bijuteria, Maui Made More, Mimi Hand Made Product, Mokukini, M13 Naturals, Karla Vieira Bijuteria, Patricia Pinto, Paez e Tikinika Hand Made.

Jéssica Alves, responsável pela Mokukini, foi uma das figuras de destaque do primeiro dia, tendo em conta o sucesso que começou a fazer com a venda dos fatos de banho e biquínis ao público. A jovem explicou ao DIÁRIO que esta marca vai fazer dois anos e traduz-se na confecção e venda de trajes de banho, através da Internet. Entretanto, “surgiu a oportunidade de vir cá ao Mercado e pensei que era uma boa oportunidade para mostrar às pessoas a minha marca”, sendo esta uma forma de os potenciais clientes verem as peças ao vivo, além de poderem tocar e experimentar. “Ao vivo, é sempre outro tipo de sensação e também penso enquanto compradora. É um pouco difícil estarmos atrás de um computador e não conseguir ter a noção de como é que são os acabamentos das peças e todos os pormenores que para muitas pessoas é o que conta”. Esta é a primeira aparição ao público da Mokukini e o primeiro dia foi um êxito. “As pessoas têm muita curiosidade e acho que é isso é bom. Elas começam a dar valor ao que é feito à mão. Todo o trabalho que temos ao fazer cada peça começa a ser valorizado novamente”, nota a jovem empreendedora.

Do vestuário à bijuteria

Segundo conta a autarquia, “todos os interessados poderão encontrar vários artigos de design e vestuário, artigos de bebé, malas, bijuteria feita à mão, como colares de fio de seda, camurça, brincos e anéis, e ainda diversos acessórios inspirados em tradições madeirenses”. Este evento faz parte da estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais, sendo que a Câmara do Funchal pretende captar “novos segmentos de uma forma apelativa, com uma forte aposta em eventos e acções de promoção”.

De referir que, durante todo este ano, conta-se com um total de 20 eventos que terão lugar no Mercado dos Lavradores, além das feiras temáticas semanais, que também foram introduzidas pelo actual Executivo, num investimento “que se manifesta das mais diversas formas, desde o apoio financeiro, ao logístico e às isenções”.

O Summer Market decorre das 9h às 18 horas nestes três diss e a entrada é livre ao público em geral.