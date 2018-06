Meninos das caixinhas voltam a tema de conversa

A escultura de António Rodrigues alusiva aos meninos das caixinhas e o novo jornalismo imersivo conjugam-se numa conversa sobre os temas no âmbito da conferência ‘‘Rendimento Diário’ uma escultura esquecida... de António Rodrigues’, para acompanhar hoje a partir das 10 horas na Sala do Senado, no Campus Universitário da Penteada. Organizada por Duarte Encarnação, escultor e docente na Universidade da Madeira, conta com a presença do autor da obra e de António Baía Reis, investigador e professor na Universidade do Porto.

António Baía Reis traz a comunicação ‘O jornalismo imersivo enquanto dispositivo de consciencialização social e cultural: Uma abordagem documental em vídeo 360º acerca da obra ‘Rendimento Diário’ de António Rodrigues’. A escultura foi uma das realizadas por um conjunto de artistas em 1997 no âmbito da Primeira Semana da Pedra, evento organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos. “Esta escultura propõe uma leitura social sobre os meninos das caixinhas e as vivências da vila piscatória de Câmara de Lobos, é a única das várias obras executadas neste âmbito que não se encontra acessível no espaço público”, refere o texto de divulgação da conferência. A organização pretende com a iniciativa promover “uma reflexão sobre o fenómeno da Arte Pública e em concreto sobre o contexto regional”.

O DIÁRIO questionou a Câmara sobre a ausência da escultura em causa. Leonel Silva, chefe de gabinete de Pedro Coelho, disse que a obra chegou a estar exposta dentro do edifício da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, tendo sido desmontada e guardada quando o espaço de entrada foi intervencionado. Reconhece que a obra está há algum tempo afastada - neste momento está desmontada na garagem da Casa da Cultura de Câmara de Lobos – e revelou que está sinalizada para voltar ao espaço público, um pouco à semelhança do que aconteceu com outras. Falta encontrar um espaço com dignidade e visibilidade, explicou.

Este afastamento gera outras leituras, sobretudo pela referência da obra à problemática social que durante os anos 70, 80 e 90 do século passado marcou negativamente a imagem do concelho. Durante muitos anos algumas crianças de famílias pobres de Câmara de Lobos foram obrigadas à mendicidade pelos seus pais, avós e mesmo tios, que lhe impunham uma quantia mínima a angariar nas ruas antes de poderem regressar a casa, o rendimento diário, retratado em pedra por António Rodrigues.

Citando alguns autores, entre eles De la Peña, António Baía Reis aborda a Revolução Pós-digital e/ou Meta-digital fruto do avanço das tecnologias associadas à realidade virtual, podemos ler no resumo da comunicação. “Desta revolução emergem novos equipamentos e tecnologias que permitem criar, manipular, visualizar e disseminar conteúdos em realidade virtual com uma qualidade nunca antes vista, permitindo aos seus utilizadores uma experiência verdadeiramente imersiva”. Isto, explica, levou ao surgimento do jornalismo imersivo, ainda a dar os primeiros passos, um jornalismo que recorre às tecnologias de realidade virtual para a produção de conteúdos, oferecendo assim às pessoas a experiência de eventos e situações relatadas nas notícias como ‘como se lá estivessem’. “Neste sentido, o jornalismo imersivo proporciona uma experiência única de aproximação emocional à narrativa descrita nas notícias, o que poderá, de forma proporcionalmente directa, dar origem a uma maior aproximação emocional a determinadas problemáticas e questões sociais e culturais sensíveis”. Recorrendo a estas tecnologias, foi realizado um pequeno trabalho de vídeo 360º com o objectivo de sensibilizar a opinião pública para que a obra ‘Rendimento Diário’ tenha o “lugar público que lhe é merecido enquanto homenagem artística de grande relevância acerca dos ‘meninos das caixinhas’ e das vivências da vila piscatória de Câmara de Lobos”, um trabalho que liga as pontas desta discussão.

‘‘Rendimento Diário’ uma escultura esquecida... de António Rodrigues’ é de participação livre.